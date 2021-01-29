



Сергей Веремеенко задержан. Как сообщает телеграм-канал @mkbelarus , владелец магазина "Адметнасць"задержан.





Что происходит в редакциях, пока нет информации.





Тем временем, госагентство БелТА распространило информацию, что "милиция в Гродно проводит проверку по факту хранения на интернет-ресурсах экстремистской информации"





"Речь идет о хранении материалов одного Telegram-канала, который осенью 2020 года судом Центрального района Минска признан экстремистским. Хотим отметить, что материалы находились в свободном доступе, а редакции ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства по противодействию экстремизму. Однако сделано это не было.





В рамках административного процесса сотрудники Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОНа проводятся осмотры редакционных помещений, конфискуют технику", - говорится в сообщении милиции.