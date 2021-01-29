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В редакции Hronda.life и NewGrodno.by пришел ОМОН - обвиняют в экстремизме

В магазин "Адметнасць" в Гродно, в котором продают национальную символику, и в редакцию Hronda.life пришли силовики. Позже те же силовики пришли с обыском в редакцию сайта NewGrodno.by.


Как сообщает телеграм-канал @mkbelarus, владелец магазина "Адметнасць" Сергей Веремеенко задержан. 

Что происходит в редакциях, пока нет информации.

Тем временем, госагентство БелТА распространило информацию, что "милиция в Гродно проводит проверку по факту хранения на интернет-ресурсах экстремистской информации"

"Речь идет о хранении материалов одного Telegram-канала, который осенью 2020 года судом Центрального района Минска признан экстремистским. Хотим отметить, что материалы находились в свободном доступе, а редакции ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства по противодействию экстремизму. Однако сделано это не было.

В рамках административного процесса сотрудники Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОНа проводятся осмотры редакционных помещений, конфискуют технику", - говорится в сообщении милиции.
"Белорусский партизан"
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