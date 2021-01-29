Шок! Женщина пришла за покупками в автолавку и погибла
Трагедия произошла в Щучинском районе в деревне Доги, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
28 января около десяти утра сельчанка пришла в автолавку за продуктами. Когда автомобиль начал двигаться задним ходом, женщина оказалась в слепой зоне, и водитель не заметил ее.
Грузовик «Форд» наехал на женщину, она получила травмы, не совместимые с жизнью, и умерла на месте.
Погибшей было 73 года.
По факту ДТП, повлекшего гибель человека, возбуждено уголовное дело.
11:42 29/01/2021
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