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Шок! Женщина пришла за покупками в автолавку и погибла

Трагедия произошла в Щучинском районе в деревне Доги, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


28 января около десяти утра сельчанка пришла в автолавку за продуктами. Когда автомобиль начал двигаться задним ходом, женщина оказалась в слепой зоне, и водитель не заметил ее. 

Грузовик «Форд» наехал на женщину, она получила травмы, не совместимые с жизнью, и умерла на месте.

Погибшей было 73 года. 

По факту ДТП, повлекшего гибель человека, возбуждено уголовное дело.
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