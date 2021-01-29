«Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID-19», – заявил Гутерриш после получения инъекции в одном из прививочных пунктов города Нью-Йорка.





«Мы должны сделать все, чтобы вакцина была доступна всем и везде», – сказал глава ООН. По его словам, во время пандемии никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.





Руководитель отдела мэрии Нью-Йорка по иностранным делам Пенни Абейвардена выразила удовлетворение по поводу того, что Генеральный секретарь ООН смог получить прививку на общих основаниях , в рамках текущей фазы кампании по вакцинации против коронавируса, которая охватывает всех жителей города старше 65 лет.





«Особенно меня тронуло то, что глава ООН записался на прием онлайн и получил вакцину в одной из государственных школ Нью-Йорка, как и все остальные ньюйоркцы, [имеющие право на прививку на данном этапе]», – добавила она.



