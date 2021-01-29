Генсек ООН сделал прививку от COVID-19. А беларусы об этом могут лишь мечтать
Пока в тех странах, где власть на деле, а не на словах беспокоится о своих гражданах, началась массовая вакцинация (а где-то она идет уже полным ходом), беларусы продолжают умирать от опасной инфекции. И пока неизвестно, когда каждый желающий сможет бесплатно (!) получить прививку.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса, о чем он сообщил в своем Twitter-аккаунте. В мэрии Нью-Йорка считают, что участие главы ООН в кампании по вакцинации будет способствовать укреплению доверия к прививке от COVID-19, передает un.org
«Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID-19», – заявил Гутерриш после получения инъекции в одном из прививочных пунктов города Нью-Йорка.
«Мы должны сделать все, чтобы вакцина была доступна всем и везде», – сказал глава ООН. По его словам, во время пандемии никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.
Руководитель отдела мэрии Нью-Йорка по иностранным делам Пенни Абейвардена выразила удовлетворение по поводу того, что Генеральный секретарь ООН смог получить прививку на общих основаниях , в рамках текущей фазы кампании по вакцинации против коронавируса, которая охватывает всех жителей города старше 65 лет.
«Особенно меня тронуло то, что глава ООН записался на прием онлайн и получил вакцину в одной из государственных школ Нью-Йорка, как и все остальные ньюйоркцы, [имеющие право на прививку на данном этапе]», – добавила она.
10:25 29/01/2021
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