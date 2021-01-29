В беларуси еще в 2020-м случился правовой дефолт. Несмотря на это, адвокаты продолжают отстаивать права мирных беларусов в судах, которые все чаще напоминают шапито. не верите? Посмотрите, что пишет в своем твиттере адвокат мария колесова-гудилина –kyky.org собрали ее твиты о рабочих буднях за последние несколько месяцев.





• «Сотрудники одного ведомства говорят моим подзащитными, что я – плохой адвокат. Из их уст это звучит однозначно как комплимент».





• Диалог обвиняемого и судьи:





– Куда шли?

– Высокий суд, шел в магазин за сборной моделью.

– Сколько она стоит?

– Примерно 152 рубля

– И где же деньги?

– На карте.

– И сколько же денег у вас на ней?

– 10.

– Значит, 10 рублей. Ясно все.

– Нет, 10 000 рублей.

– Ааа....





• «Показывал жесты солидарности, провоцировал на звуковые сигналы».





• Диалог адвоката и силовика:





– Вы задерживали ?

– Да.

– Вы представились?

– Конечно, и удостоверение показал.

– И там написано, что вас зовут Загор Антон Игоревич?

– Да.

– А как такое может быть, если это ваше ненастоящее имя? (В ответ – тишина)





• «Я – адвокат свидетеля. На лавочке в двух метрах от меня в балаклаве сидит ОМОНовец («потерпевший») и ржет во время дачи показаний свидетеля.

Я не выдержала и попросила сделать ему замечание, а вместо этого замечание сделали мне».





• «А вы знали, что один сотрудник милиции написал 150 (!) заявлений о возбуждении уголовных дел?»





• «Тут должна быть очень смешная история, но рассказать ее я не могу».





• Диалог адвоката и судьи:





– [В суде включают аудиозапись попытки вручения протокола и повестки – звучит только обычный стук в дверь и ничего больше] Высокий суд, непонятно, кто кому стучит и куда.

– Адвокат, у меня нет основания не доверять сотрудникам милиции.

– А у меня – есть.





• Диалог адвоката и заключенного:





– Ходил на прогулку 23 декабря, снежную бабу лепили. Один написал на ней ЖБ.

– А сотрудники что?

– Нас продольный спросил: «Что это?». Сразу сказал, живая баба.





• «Только что в коридоре СИЗО встретила Катерину Борисевич. Она успела сказать, что все будет хорошо».





• Диалог адвоката и судьи:





– Сейчас будет опрошен свидетель Кошкин Михаил Ильич (суд установит личность).

– Возражаю. Я против опроса свидетеля – он скончался 1940 году.

– Защитник, делаю вам замечание.





P.S. и все же Михаил Ильич Кошкин – советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34 умер в 1940-м.





• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:





– Как вы поняли, в какое время задержали моего подзащитного?

– Ну как? В мозгах засек. Было примерно 13.10.





• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:





– Вы составляли протокол?

– Да.

– Почему в графе образование написано среднее?

– Ну, я по внешнему виду писал.

– Моя клиентка кандидат наук на пенсии. Не хотите извиниться за свои слова?

– Ладно. Извините.





«Подзащитный сказал, что по одному из каналов показали «Побег из Шоушенка». Понравилось всей камере в СИЗО №1».





• Диалог адвоката и судьи:





– Устанавливаем личность свидетеля Александрова (закрывает листиком экран).

– Высокий суд, мы не видим свидетеля и его удостоверение.

– Адвокат, вы слишком любопытная.





• Диалог адвоката и свидетеля-силовика:





– Каким образом вы передали копию протокола моей клиентке?

– Ну как... втыкнул.

– Куда и что?

– Ну, ей втыкнул их.

– Куда?!

– Ну, как куда – в дверь, вот фото.





• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:





– Что делал мой клиент?

– Ну, пратэставау, играу на гитарэ против чэсных выбарау.

– А как вы можете пояснить, что мой клиент не умеет играть на гитаре?

— Ну, плоха играу против чэсных выбарау.





• Диалог адвоката и судьи:





– Защитник, у вас есть ходатайство? Сразу говорите, какие недостатки в материалах.

– Конечно, хорошо… Много (долгое перечисление).

– Суд постановил возвратить материалы на доработку.





• «Где еще час найти в сутках? Допросы длятся до 22.30».





• «Сижу в суде, рядом девушка-волонтер вдруг говорит мне: «А вы адвокат? Зачем вообще адвокат? Он вообще чем-то может помочь? Сколько хожу, никогда не помог, только хуже сделал». Все понимаю, правовой дефолт, но это уже как бы обидно».





• «О, новая фишка. Некоторые сотрудники научились делать осмотр видеозаписей, и теперь пишут операционную систему и компьютер. А я же препод по copyright – пишу жалобы правообладателям на нелицензионные Windows».





• «Сижу я тут у суда, читаю материалы (фотографировать нельзя), яблоко ем. И тут один адвокат говорит: «Фи, зачем участвовать в «этих» делах. Я выше этого». А я, получается, ниже?»





• Диалог адвоката в суде:





– Адвокат выйдите, мы установим личность свидетеля.

– Не выйду, я тоже участник процесса.

– Я сейчас вызову милицию и поедете к своему клиенту.

– Вызывайте!

– Але, охрана? Вызовите наряд – адвокат устраивает незаконные мероприятия.





• Диалог адвоката и свидетеля-силовика в суде:





– Как вы узнали мою клиентку?

– По антропологическим признакам.

– И по каким именно: с непрерывным характером вариации, порядковые, дискретно варьирующие?

– Я отказываюсь отвечать...





• «Меня начали поздравлять с днем рождения, а он через неделю. Потом объяснили: а вдруг дадут 15 суток, тогда поздравить не успеют».





• «Сегодня один сотрудник СИЗО сказал, что читает мой твиттер. Передаю ему привет».





• Диалог адвоката и свидетеля-силовика:





– Как вы могли одновременно быть на улице Сурганова и улице Клумова?

– Я быстро езжу на спецтранспорте. Хотите, вас прокачу? Доехал за 5 минут.

– 8 километров за 5 минут – мне нужна такая машина.





• Диалог адвоката с подзащитной:





– Почему вас задержали?

– Видела, как задерживают, подошла и спросила: «А вы настоящий ОМОН?»

А он мне ответил, мол, идем, проверишь.





• «Перестаньте меня снимать, вы нарушаете мои авторские права!» – возмущался милиционер, когда задерживал людей. Вопрос: авторское право на что? На лицо?»



