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Автобусы из Минска в Вильнюс начнут ежедневно курсировать с февраля

Ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту "Минск-Вильнюс" организуется с 1 февраля, сообщили interfax.by в ГП "Минсктранс".

Автобусы будут следовать через Ошмяны.

Время отправления из Минска - 14.20, из Вильнюса - в 18.30.

Как сообщалось, до пандемии коронавируса белорусы входили в топ-3 по количеству туристов, приезжающих на один день. Согласно данным Департамента статистики, в 2019 году Литву посетили 583 200 белорусов (17,8%), уступив только латышам (1,1 млн., 35,1%) и полякам (605 100, 18,5%). Расходы белорусских туристов в Литве в 2019 году достигали 1 млрд. евро.
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