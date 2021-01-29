Автобусы из Минска в Вильнюс начнут ежедневно курсировать с февраля

Автобусы будут следовать через Ошмяны.





Время отправления из Минска - 14.20, из Вильнюса - в 18.30.





Как сообщалось, до пандемии коронавируса белорусы входили в топ-3 по количеству туристов, приезжающих на один день. Согласно данным Департамента статистики, в 2019 году Литву посетили 583 200 белорусов (17,8%), уступив только латышам (1,1 млн., 35,1%) и полякам (605 100, 18,5%). Расходы белорусских туристов в Литве в 2019 году достигали 1 млрд. евро.



