Стали известны любимые города богачей









Эксперты оценивали такие показатели, как возможность получения хорошего образования, налогообложение, экологическая ситуация, безопасность, развитие предпринимательства, культурный опыт и другие.





Также специалисты назвали Майами, Стокгольм, Лондон, Париж, Женеву, Амстердам и Сидней. В 2019 году лидерами рейтинга были Париж и Нью-Йорк, однако позднее они сдали свои позиции. Причиной послужила пандемия коронавируса, поскольку многие люди покинули города в связи с удаленкой и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сыграли роль и массовые протесты, в частности, "желтые жилеты".





В двадцатку вошли Нью-Йорк, Вьенна (Франция), Сеул, Лос-Анджелес, Торонто, Мадрид, Монреаль, Осло и Монако. Москва опустилась с 48 места в 2019-м на 49, обойдя французский Бордо.