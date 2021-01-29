+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Стали известны любимые города богачей

По итогам 2020 года любимыми городами сверхбогатых людей (их еще называют ультрахайнетами) стали Цюрих, Копенгаген и Токио. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование компании BARNES International, передает "Лента.ру".



Эксперты оценивали такие показатели, как возможность получения хорошего образования, налогообложение, экологическая ситуация, безопасность, развитие предпринимательства, культурный опыт и другие.

Также специалисты назвали Майами, Стокгольм, Лондон, Париж, Женеву, Амстердам и Сидней. В 2019 году лидерами рейтинга были Париж и Нью-Йорк, однако позднее они сдали свои позиции. Причиной послужила пандемия коронавируса, поскольку многие люди покинули города в связи с удаленкой и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сыграли роль и массовые протесты, в частности, "желтые жилеты".

В двадцатку вошли Нью-Йорк, Вьенна (Франция), Сеул, Лос-Анджелес, Торонто, Мадрид, Монреаль, Осло и Монако. Москва опустилась с 48 места в 2019-м на 49, обойдя французский Бордо.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]