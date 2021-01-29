+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Зачем запасников призывают в армию Беларуси?

Около 300 человек призовут из запаса в армию в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил Беларуси, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

brestnote.by


В стране продолжается масштабный экзамен для военных, за который будет дана оценка по выполнению поставленных задач. Так, танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на полигонах Гродненской и Минской областей провели марш и совершают стрельбы.

Еще одна цель – снять с хранения и проверить состояние вооружений и военной техники. Военнослужащие запаса пройдут дополнительное обучение перед маневрами.

Для отработки задач используются полигоны, а также леса и населенные пункты. Военным предстоит продемонстрировать способность действовать как на пересеченных участках местности, так и в городских условиях.

О проведении масштабной проверки стало известно в понедельник 25 января, на следующий день несколько бригад были приведены в высшую степень боеготовности.
sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]