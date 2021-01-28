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Брестская милиция предупреждает о лжемедиках

Воры представляются врачами и оставляют пенсионеров без средств к существованию


В Барановичах трое женщин под видом медицинских работников пришли к 75-летней горожанке. Поинтересовавшись здоровьем пенсионерки, они попросили 100 рублей на лекарства.

«Купим вам и принесём», – сказали они. Под этим предлогом девушки узнали, где женщина хранит деньги. Пока две «гостьи» беседовали с пенсионеркой на кухне, третья опустошила сумку.

Пенсионерка вскоре заметила пропажу и обратилась в милицию. Скоро удалось узнать, что одной из участниц происшествия была неработающая 27-летняя местная жительница. Деньги в сумме более 2 500 рублей вернули владелице.

В милиции отмечают, что подобные случаи уже были в области. Пожилым людям советуют не открывать двери посторонним и неизвестным лицам.
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