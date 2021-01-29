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Найдено уникальное средство от облысения

Уникальное средство от облысения открыли ученые из Таиланда, сообщает Daily Mail.



Им стало растение – авиценния морская. Ученые провели эксперимент с участием 50 человек, которые страдают самой распространенной формой облысения – андрогенной алопецией. В течение некоторого времени им втирали в кожу на голове экстракт авиценнии морской. Вскоре выяснилось, что испытуемые не только перестали терять волосы, но и обзавелись новыми.

"Мы обнаружили много преимуществ у этого вида растения. Во-первых, оно не позволяет ферментам вырабатывать гормоны, способствующие облысению. Во-вторых, авиценния морская помогает организму производить белок, стимулирующий рост волос", – рассказал профессор университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул.

Учение пояснили, что авиценния морская содержит химическое вещество авицехинон-С. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение.

Возможно, в будущем на полках магазинов появятся препараты на основе этого растения: бороться с облысением можно будет не только эффективно, но и безопасно, ведь это натуральный компонент.
Sputnik
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