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Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа? Пять характерных симптомов, что у вас не "корона"

Конец января и начало февраля традиционно являются периодом подъема вирусных заболеваний.

ОРВИ и гриппы, бронхиты и ларингиты – к этим типичным для данного сезона заболеваниям в последние два года присоединился коронавирус, пишет interfax.by Несмотря на сходство этих болезней на начальном этапе, все они имеют ряд отличий, которые отмечают большинство докторов. Как понять, какие симптомы говорят о COVID-19, а какие – о менее опасном заболевании?

Сопли, боль и першение в горле

Большое количество катаральных явлений – таких как сопли, першение в горле, ломота в теле и т.д. – не очень часто бывает прямым спутником коронавируса. А вот ОРВИ они сопровождают почти всегда.

Высокая температура и головная боль

Типичный грипп обычно начинается с резкого повышения температуры до 38,5 и выше и головных болей. При коронавирусе голова также может болеть, однако в единичных случаях это сопровождается столь сильной лихорадкой.

Отсутствие упадка сил, сухого кашля и нехватки кислорода

Подавляющее большинство больных коронавирусом отмечают сильный упадок сил. При неплохом, в целом, самочувствии и отсутствии ярких симптомов болезни, им бывает крайне тяжело делать привычные действия – подниматься по лестнице, выполнять работу по дому. Упадком сил также может сопровождаться и гриппозное состояние, а вот при ОРВИ он возникает нечасто.

К данному проявлению болезни при COVID-19, считают многие специалисты, приводит нехватка кислорода в крови человека. У некоторых это проявляется напрямую – сухим изматывающим кашлем, одышкой и желанием вдохнуть как можно больше воздуха, у других же проявляется в резком упадке сил. И то, и другое, является достаточно серьезными симптомами, требующими врачебного вмешательства.

Длительность болезни

Острый период обычного ОРВИ у человека с обычным состоянием иммунитета длится не более 2-3 дней. Более длительное время острой фазы болезни может свидетельствовать либо о возникших осложнениях, либо о совсем другой болезни.

Кроме того, все врачи отмечают более длительный инкубационный период при COVID-19: ОРВИ хватает 2-3 дня, чтобы перейти в острую фазу, коронавирусу же может понадобиться до 2 недель;

Вкус и обоняние

Часть пациентов с COVID-19 отмечали потерю обоняния и вкуса. Данный симптом сопровождал даже тех, кто болел практически бессимптомно. Но при этом его нельзя назвать единственно верным показателем коронавируса. Обоняние может исчезнуть и на фоне гайморита, а острый коронавирус развиваться при работе всех рецепторов.
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