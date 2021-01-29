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Названы самые востребованные профессии в Минске в 2021 году

Службой занятости Минска составлен Барометр возможности для занятости среди населения на 2021 год.

Он прогнозирует, какие профессии будут наименее и наиболее востребованными в наступившем году на рынке труда столицы, сообщили агентству "Минск-Новости" в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Прогноз составлен специалистами службы занятости на основании анализа динамики спроса на кадры и состава вакансий, предоставляемых нанимателями, пишет interfax.by

К числу самых востребованных в категории "Специалисты" Барометром отнесены бухгалтер, воспитатель, врач, инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер-электроник, медицинская сестра, педагог дополнительного образования, рентгенолаборант, специалист по продаже, учитель (преподаватель), фармацевт, фельдшер. 

К категории "рабочие" — водитель автомобиля, каменщик, кондитер, контролер-кассир, маляр, монтажник строительных конструкций, наладчик оборудования, облицовщик-плиточник, плотник-бетонщик, повар, продавец, слесарь механосборочных работ, штукатур, электрогазосварщик, электромонтер.

Наименее востребованы, согласно прогнозу, в категории "Специалисты" будут агент рекламный, редактор, риелтор, учетчик, художник, экспедитор. Среди рабочих профессий — печатник, радиомеханик, рамщик, сборщик обуви, ткач, фотограф.

Барометр возможности трудоустройства на 2021 год будет полезен для горожан, которые стоят перед выбором профессии, ищут работу, отметили в комитете.
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