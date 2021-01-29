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Умер народный артист СССР Василий Лановой

Василий Лановой умер 28 января. Ему было 87 лет.


Как сообщают СМИ, ранее у актера обнаружили коронавирус.  Их 
Василий Лановой москвич, родился в 1934 году. Известен по фильмам «Алые паруса», «Как закалялась сталь», «Анна Каренина», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны». Служил в Театре им. Е. Б. Вахтангова с 1957 года.

Аристократ, прекрасный чтец, преподавал в театральном вузе при театре Евгения Вахтангова, автор книг. И, конечно же, любимый киногерой Иван Варавва из легендарного фильма «Офицеры».


Этот фильм стал самым кассовым в советском прокате в 1971 году - картину посмотрело более 20 миллионов человек. Благородный и романтичный офицер Варавва стал для советских мальчишек образцом для подражания на долгие годы.
В 2013 году в Москве на Фрунзенской набережной был открыт памятник "Офицеры" - скульптурная группа героев фильма – Ивана Вараввы и семьи Трофимовых.
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