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В Гродно хирурги достали кольцо с бриллиантом из желудка девочки

В Гродно хирурги достали кольцо с бриллиантом из желудка четырехлётней девочки.


Операция прошла в областной детской клинической больнице. Туда обратились родители ребёнка. Рентген-снимок показал, что в желудке находится инородный предмет, пишет rgazeta.by.

По словам родителей, девочка проглотила кольцо с бриллиантом. Сначала решили подождать несколько дней, но предмет сам не вышел из желудочно-кишечного тракта естественным путём. Пришлось делать операцию.

Кольцо достали с использованием эндоскопа и щипцов. Операция проходила под общим наркозом.
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