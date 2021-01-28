Несколько дней назад в Новобелицком районе задержали Анастасию Перевозчикову. У нее дома, а также у ее 89-летнего дедушки прошли обыски. Милиция забрала технику и телефоны. Суд наказал девушку арестом на 15 суток за снимок, найденный в личных переписках. На снимке был «партизанинг» с бело-красно-белым флагом.





28 января милиция пришла к другим жителям Новобелицкого района. После обысков задержанных отвезли в Новобелицкий РОВД, где держат до сих пор. Пока неизвестно, какова причина обысков и задержаний. У некоторых задержанных — маленькие дети.

