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В квартирах пяти молодых семей в Гомеле прошли обыски, всех забрали в РОВД

В семь утра 28 января в пять квартир в Новобелицком районе Гомеля пришли сотрудники милиции, пишет Радыё Свабода. Они провели обыски, а затем забрали всех молодых людей в милицию.


Несколько дней назад в Новобелицком районе задержали Анастасию Перевозчикову. У нее дома, а также у ее 89-летнего дедушки прошли обыски. Милиция забрала технику и телефоны. Суд наказал девушку арестом на 15 суток за снимок, найденный в личных переписках. На снимке был «партизанинг» с бело-красно-белым флагом.

28 января милиция пришла к другим жителям Новобелицкого района. После обысков задержанных отвезли в Новобелицкий РОВД, где держат до сих пор. Пока неизвестно, какова причина обысков и задержаний. У некоторых задержанных — маленькие дети.
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