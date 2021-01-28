+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Генсек ООН: 2020-й стал годом смерти, катастроф и отчаяния

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния, 2021-й должен стать годом восстановления мира. Об этом Гутерриш заявил в ходе своего обращения к Генассамблее ООН.

Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

«2020 год стал глобальным annus horribilis (ужасный год — лат.) — годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 млн жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти», — сказал Гутерриш.

Помимо пандемии, Гутерриш обратил внимание на экономические проблемы, безработицу, голод, изменение климата и геополитическую напряженность. «Риск распространения ядерного и химического оружия растет», — добавил он.

Он призвал страны — члены ООН «поставить мир на рельсы» и прийти к восстановлению мира и процветания. «Мы можем продвинуться от annus horribilis к annus possibilitatis (год возможностей — лат.) — к году возможностей и надежды», — заключил генсек.

Ранее Гутерриш сравнил 2021 год с 1945-м. «Мы переживаем момент — как в 1945 году. Но это не 1945 год», — сказал он. По его словам, в настоящий момент человечество ведет войну против коронавируса и других вызовов. В ходе выступления генсек отметил потребность международного сотрудничества для решения глобальных проблем, пишет РБК.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]