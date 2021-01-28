Студенты провели уличную акцию в центре Минска
Студенты провели уличную акцию в центре Минска. Они прошли шествием по проспекту Независимости, несли с собой бело-красно-белые флаги и скандировали "Свободу политзаключённым!".
Участники акции / Скриншот с видео @peaceful_bsuir
В Беларуси уже насчитывается 221 политзаключённый, передает "Еврорадио".
Телеграм-канал @peaceful_bsuir отмечает, что в акции участвовали студенты разных столичных ВУЗов.
21:19 28/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение