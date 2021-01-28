Средний возраст «политических» судей в Беларуси - около 39 лет

Молодые судьи, выносящие суровые приговоры по политическим делам, действительно есть, но их относительно немного.





По данным 58 судей «Еврорадио» рассчитало средний возраст тех, «кто как под копирку штампует обвинительные постановления, руководствуясь показаниями анонимных силовиков и не обращая внимания на доказательства невиновности подсудимых». Он оказался довольно высоким: около 39 лет (если точно — 38 лет и 10 месяцев).





Таким образом среднестатистический судья родился в начале 1980-х, а высшее образование получал в 2000-х, когда никому и в голову не могло прийти расценить флаг на балконе и бело-красно-белые штаны как одиночный пикет.



