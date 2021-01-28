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В ВОЗ рассказали о "парадоксе" пандемии коронавируса

В организации призывают сохранять бдительность и проявить терпение в борьбе с эпидемией.

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Европе / REUTERS

Сегодня ситуация с пандемией коронавируса приобрела парадоксальный характер. Несмотря на то, что у человечества есть вакцина, многие страны вынуждены ужесточать карантинные меры из-за появления новых штаммов вируса и проблем с вакцинацией.

Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Так, 35 стран европейского региона начали вакцинацию, получив 25 миллионов доз вакцины. При этом вакцина оправдывает ожидания, демонстрируя безопасность и эффективность.

Тем не менее, темпы заболеваемости в Европе остаются высокими, а новые штаммы вируса вызывают опасения. Вакцинация населения идет вовсе не так быстро, как хотелось бы.

«Этот парадокс, когда сообщества чувствуют, что конец пандемии близок (с учетом вакцины), но их в то же время призывают придерживаться ограничительных мер в связи с новой угрозой – вызывает напряжение, тревогу, усталость и смятение. Это вполне можно понять, учитывая обстоятельства», - пояснил Клюге.

Чиновник призвал к терпению, ведь на вакцинацию потребуется время. По его словам, перед лицом новых, более заразных вариантов коронавируса следует сохранять бдительность.
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