+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

ОМОН пришёл во Дворец Независимости, без масок и с семьями

Пресс-служба столичной милиции рассказала об эскурсии для омоновцев и их близких, которую 27 января провела пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
1 из 4
Омоновцы и их близкие во Дворце Независимости / @police_minsk​

Особый интерес гостей вызвали залы во дворце, в которых проходили саммиты и переговоры. Бойцы ОМОНа делали много фото и не скрывали своих лиц, что в последние полгода стало редкостью.

Как известно, Лукашенко заявил, что не уйдёт с должности, пока ему не скажет о такой необходимости "последний омоновец". Он неоднократно посещал это подразделение минской милиции, которое активно участвовало и участвует в разгонах протестов. Никто из омоновцев не был привлечён к ответственности за превышение служебных полномочий.
#1#
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]