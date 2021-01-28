Магазин "Мой Модны Кут" закрылся из-за ареста хозяев

Напомним, 26 января милиция задержала жену владельца торговой точки Елену Есипенок – та якобы устроила одиночный пикет у здания ТЦ. Во время судебного разбирательства у сотрудников органов внутренних дел появились вопросы и к владельцу, Валерию Есипенку. Он был задержан 28 января, когда пришелв суд поддержать жену

В профиле магазина в instagram написали, что «Мой Модны Кут» будет закрыт до лучшего времени. Минимум до того, когда «сердце и душа магазина не выйдут на свободу»:









– Моцна выбачаемся перад тымі, хто хацеў б набыць годныя рэчы, а таксама, перад тымі, хто ўжо аплаціў і чакае на дастаўку, альбо самавываз: зараз мы не можам гэта ажыццявіць, але, як толькі з’явіцца магчымасць усё выканаем.





Тым, каму патрэбна будзе павяртаць грошы - павяртаем. Спадзяемся, што вы ведаеце ўсю сюррэальнасць нашай сітуацыі. Шчыра дзякуем за салідарнасць, паведамленні і цёплыя словы. Мы разам! Жыве і вечна будзе жыць наша любая Беларусь!