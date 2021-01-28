Отец Александр Шрамко: Среди православных священников процент сторонников власти еще меньше, чем в обществе
Отец Александр Шрамко рассказал, почему молчит Вениамин, как народное сопротивление повлияло на Православную Церковь и по какой причине Беларусь покинул митрополит Павел.
Насилие и жестокость со стороны силовиков во время протестов вызвали осуждение со стороны некоторых церковных иерархов. Из-за своей позиции пострадал католический митрополит Тадеуш Кондрусевич, которого в течение четырех месяцев из Польши не впускали в Беларусь.
Кроме того, в разных городах задерживали ксендзов, в Гомеле 25 суток получил православный священник Владимир Дробышевский, а в ноябре уволился пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин, который осудил разрушение народного мемориала памяти Романа Бондаренко.
знаменитая проповедь гродненского епископа Артемия, с которой он выступил в середине августа
При этом довольно непонятную позицию занял митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, который нередко появлялся в компании с Лукашенко на людях
В большом интервью Тарасу Щирому православный священник Александр Шрамко рассказал, почему молчит Вениамин, как народное сопротивление повлияло на православную церковь, сколько среди священников сторонников Лукашенко и по какой причине в августе Беларусь покинул митрополит Павел.
Интервью публикует Наша нива
17:38 28/01/2021
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