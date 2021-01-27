Житель Брестской области дважды заболел коронавирусом и рассказал о коварстве опасной инфекции, передает 1reg.by





Первый раз отделался легко

39-летний Артём первый раз заболел в начале апреля. Заразился на работе.





– Работаю на складе в госструктуре. Тогда никто ещё не знал, как реагировать. Заболел весь коллектив. Но на карантин нас не закрыли, у меня только обоняние и вкус пропало. Причём, я сам сделал платный тест на коронавирус. Он был положительным. В поликлинике мне отказались тогда его делать. Собственно и больничный мне не дали.





Мужчине, как и многим заразившимся его коллегам, пришлось ходить на работу. Семья Артёма тоже заболела. 35-летняя супруга Екатерина тяжело перенесла болезнь – попала в больницу с пневмонией. Спать приходилось практически сидя — невозможно было дышать. До сих пор женщина чувствует последствия COVID-19. Диагностирован фиброз лёгких и мучает тахикардия.





– Кашель с тех пор и не проходит, – жалуется Екатерина. – В июне меня направили на реабилитацию в поликлинике. Но ощутимых результатов она не дала.





Ребёнок супругов тоже переболел. Из симптомов у него был кашель и опоясывающая сыпь. Ему госпитализация не потребовалась.





Артём тогда не дождался очереди на анализ на антитела к коронавирусу. По его словам, ждать надо было 5 дней, и он махнул рукой. А вот Екатерина сделала. Уже в больнице в её крови были антитела категории G.





Напомним, антитела или иммуноглобулины — это иммунный ответ на вирус. Они помогают его обезвредить. На первой неделе заболевания появляются антитела класса М, а примерно через две недели после заражения — иммуноглобулины класса G. Часто в крови людей, переболевших коронавирусом, встречаются иммуноглобулины обоих типов.





Второй раз — полный ковидный набор

И вот в декабре на работе Артёма ковидом вновь стали болеть сотрудники. Заболел и он. Но на этот раз намного серьёзнее…





– Полный набор получил: температура, кашель, озноб, слабость, ломота во всём теле, – говорит Артём. – Складывалось впечатление, будто весь организм просто сошел с ума. На этот раз больничный мне дали. Провел дома почти месяц.





Чтобы хоть как-то обезопасить себя от повторного заражения, Екатерина «отселила» мужа на кухню.





– В нашей однушке никакую изоляцию соблюсти не получится, – сокрушается Екатерина. – Но самое грустное, что меня и сына никто не обязал сидеть дома. А ведь мы контактировали с болезнью напрямую.





Повторное заражение врачи Артёму никак не объяснили. Развели руками, дескать так бывает. Тест на антитела через две недели болезни показали наличие иммуноглобулинов обоих типов.





– У меня есть знакомые, которые тоже повторно заболели. Первый раз им тоже было легче. Но без пневмонии не обошлось. А при повторном заражении COVID-19 ударил по желудочно-кишечному тракту. Кажется, вирус ищет слабые места в организме и атакует по ним, — рассказывает Екатерина.





К счастью, она и ребёнок повторно не заболели.





На прививку не готовы

Между тем, семья пока не готова вакцинироваться против коронавируса. Даже если антитела у них исчезнут. Супруги считают, что нужно посмотреть, какие побочные эффекты будут у прививки.





– Возможно, когда о вакцине все уже будет известно и можно будет выбрать оптимальный для себя препарат, можно будет решиться, – говорит Екатерина.