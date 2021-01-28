



Анне Суша. Чем же они могут навредить человеку и почему попали в черный список? Эти вопросы КП в Беларуси адресовали председателю Общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей»





- Эти товары и продукты не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) о безопасности игрушек, пищевой продукции, электротехнической продукции, продукции для детей и подростков, по электромагнитной совместимости технических средств и т.д., - рассказала Анна Суша.





– Есть группы товаров, которые при ввозе в Беларусь должны сопровождаться документом о подтверждении соответствия – сертификатом соответствия, который получен в одном из аккредитованных органов по сертификации ЕАЭС на основании результатов испытаний аккредитованной испытательной лаборатории.





Товары из «черного» списка, были выборочно испытаны в уполномоченных лабораториях и были выявлены несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза. Только в январе нынешнего года была выявлена масса опасной продукции.





Это детские игрушки, вина, кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, тепловентиляторы, светильники, прожекторы, обогреватели, постельное белье, мебель для дома, майонез, кетчуп, соус и т.д. В большинстве своем они были произведены в Китае или в Российской Федерации и сопровождались сертификатами соответствия, полученными, в частности, в органах по сертификации России.





- Что продавец должен сделать с такими товарами, торговать которыми в Беларуси, как выяснилось, нельзя?





- В идеале – отправить поставщику, туда, где товар был произведен. Но это легче сделать, если поставщик белорусский, но чаще всего произведен товар в далеком Китае, и продавец, чтобы не терпеть убытки, решает отдать его на реализацию в интернет-магазин, за которыми надзорные органы смотрят не так пристально, как за стационарной торговлей.





Потребители же не всегда обращают внимание, на какой площадке приобретают товар, не проверяют его работоспособность, не требуют документ, подтверждающий факт покупки. Справедливости ради отмечу, что в Россию товар, признанный у нас некачественным, иногда все же возвращается.









- Реестр опасной продукции в Беларуси ведется с 2016 года. Какие электротехнические товары повседневного спроса туда попадают чаще всего?





- Это опасные электротехнические потребительские товары: фены, кофемолки, выпрямители для волос, светодиодные лампы, светильники и другие. Если при испытаниях продукции выявляются несоответствия требованиям соответствующих стандартов, то такая продукция или не получит сертификат соответствия в рамках процедур сертификации или должна быть отозвана с рынка в рамках процедур надзора за рынком





Следовательно, такие товары не могут находиться в реализации, в том числе и в интернет-магазинах. Подчеркну, что после выявления опасной продукции в первую очередь поставщик должен отозвать ее с рынка.





Если к нам от рядового потребителя попадает информация, что товар с отмененным сертификатом соответствия и снятый с реализации, все же продается в каком-то из магазинов, то мы подключаемся к этой проблеме и в свою очередь сигнализируем в Госстандарт.





Инспекция Госстандарта приходит в этот магазин и, если информация подтверждается, выносит предписание – снять товар с реализации, налагает штраф и может осуществить другие действия, вплоть до уничтожения выявленного опасного товара.





Поэтому мой совет: прежде, чем заказать понравившийся товар в интернет-магазине, а сейчас во время пандемии потребители делают такие заказы очень часто, посмотрите, нет ли его в реестре опасной продукции, размещенной на сайте качество.бел, а также в информационном ресурсе «Опасная продукция». Сделать это очень просто и быстро.