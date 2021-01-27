



Спасатели снимают 82-летнюю старушку с карниза третьего этажа в Витебске. Фото МЧС





Звонок об этом происшествии поступил спасателям в 15:04. Приехав на вызов, они обнаружили, что на карнизе третьего этажа девятиэтажки находится старшука, как позже выяснится — 82-летняя жительница этого дома.





По какой причине пенсионерка оказалась с внешней стороны окна, не сообщается. Возможно, она мыла стекла и потеряла равновесие, успев в последний момент ухватиться за штору (на фото видна свисающая материя) или же зачем-то пыталась спуститься с помощью такого импровизированного средства.





Вернуться назад в квартиру бабушка самостоятельно не смогла. Спасатели установили автолестницу, по которой с помощью двух пожарных пенсионерка спустилась на землю.





Бригада скорой медицинской помощи осмотрела старушку, она не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.