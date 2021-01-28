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Владелец магазина "Мой модны кут" задержан прямо в суде - он пришел туда поддержать жену

В суде Советского района Минска сегодня задержан владелец магазина "Мой модный кут" Валерий Есипёнок.


Он пришел на суд к своей жене, сообщает @viasna96.

Напомним, Елена Есипенок была задержана 26 января прямо в своем магазине вскоре после того, как муж уехад в ОБЭП по делам магазина.

По словам очевидцев, Елена спрашивала у тех, кто ее задерживал: "За что вы меня забираете". Ответили, что якобы за продажу незарегистрированной символики.

В итоге ее обвинили в незаконном "пикетировании"
"Белорусский партизан"
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