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«Политика для власти важнее больных»

Преподавателей увольняют посреди учебного года, IT-специалистов — на пике карьеры, а медиков — в разгар второй волны коронавируса. Таковы современные белорусские реалии.

«Политика для власти важнее больных»

Наверно, в Беларуси слишком много врачей. Вот и врачу-терапевту из Белыничей Алине Лахтиковой, которая лечила больных с Covid-19 еще в первую волну, не продлили контракт всего лишь за то, что девушка прошла по Могилеву с бчб-флагом на плечах. «МогилевОнлайн» поговорил с молодым медиком, которая подверглась репрессиям за гражданскую позицию.

Алина Лахтикова родом из Белыничей. 4 года назад она закончила Гомельский медицинский университет, поработала по распределению в Могилевском госпитале ветеранов войны, а после этого решила вернуться в Гомель на работу, не связанную с медициной. Однако вскоре ей предложили место в белыничской больнице.

«Главный врач сказал, что буду работать на месте парня, которого забрали в армию. Поэтому контракт заключили только на год».

Алина хотела переквалифицироваться и стать врачом УЗИ, поэтому была перспектива остаться в больнице надолго.

«После суда меня вызвал главврач и спросил, согласна ли я перейти работать в поликлинику, там катастрофически не хватало врачей. Я согласилась, но нужно было, чтобы в Могилеве одобрили продление контракта».

В больнице на молодого терапевта никто не давил, увольняться не заставляли. На следующий день главврач поехал в Могилев. еще через день Алину вызвали сообщить, что контракт не продлевают.

«Разговоров с главврачом не было. Он только спросил: „Вы же понимаете причину?“ Я понимала. Когда я начинала всю эту деятельность, я понимала, чем это всё может закончиться».

С апреля Алина Лахтикова работала с больными коронавирусом. Рассказывает, что под них освободили 4 этажа, вызывали врачей с амбулаторий.

«Я с самого начала с этим работала, был опыт. Уже ориентировалась в анализах, в тактике ведения коронавирусных пациентов. И мне даже нравилось работать!»

Но политика оказалась важнее, чем больные.

«Тряпку эту сними с себя»

В отличие от многих белорусов, на политическую позицию которых повлияли выборы и события после них, Алина Лахтикова изначально была оппозиционных взглядов.

«Я пришла на выборы в цветах национального флага. На меня люди косо смотрели, но позицию свою я никогда не скрывала. И все знали, что я никогда не голосовала за Лукашенко и всегда была против. И это с самого детства. Помню, когда была маленькая, в доме были расклеены оппозиционные наклеечки».

Чтобы проявить свою гражданскую позицию, доктор приезжала из Белыничей сначала на женский марш в Могилеве, потом начала ездить в Мин .

В начале сентября Алина ехала из Белыничей в Витебск через Могилев. Здесь она решила встретиться со своим другом.

«Я вышла из маршрутки, накинула на плечи флаг, и мы пошли прогуляться с другом от гостиницы „Могилев“ до площади Атриума. Дойдя до Ленинской, я заметила, что за нами идут двое мужчин».

Друзья остановились у сквера возле драмтеатра, когда к ним подошли четверо сотрудников ОМОНа. На удивление Алины, они общались вежливо, не применяли силу, даже показали удостоверения. Правда, на вопрос о причинах задержания, ответили: не задавайте вопросов.

Молодых людей привезли в Ленинский РОВД.

«Всё, что у меня спросили, это «тебе это надо?». Кстати, флаг я не снимала ни в бусике, ни в РОВД. Только в отделении какой-то мужчина сказал: «Тряпку эту сними с себя».

Допрос проводил небезызвестный Тимур Пахоменко. Он начал угрожать Алине Лахтиковой тем, что ее уволят с работы и девушка никуда не сможет устроиться. После допроса она была готова к ночи в ИВС, однако ее вместе с другом неожиданно отпустили.

После этого состоялся суд, на котором девушке присудили штраф в 15 базовых величин.

«В деле были несоответствия. Судья Литвина меня обвинила в несанкционированном пикете. При этом она дает понятие пикетирования — действие без движения. Но я постоянно двигалась! То есть это не подходит ни под митинг, ни под шествие, ни под пикет. Мы подавали жалобу в областной суд, но там сказали: платите штраф».

«Чешский фонд забирает белорусских врачей»


Свой последний рабочий день Алина Лахтикова отработала 2 декабря. Признается, хотела работать и дальше, были планы профессионально расти. И даже если бы сегодня позвали работать обратно в Белыничи, она бы согласилась. Но сейчас устраиваться куда-то бесполезно, считает медик, ни в какое госучреждение ее не возьмут.

Девушка связывалась с Фондом медицинской солидарности, где ей предложили несколько мест в Польше и в Чехии.

«Чешский фонд готов забрать белорусских врачей. Поэтому сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Не хочу медицину бросать, столько лет этому отдала. Наверно, я уеду, потому что не хочу терять время». 
Mogilev.online
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