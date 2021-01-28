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В Беларуси на дорогах может появиться «вафельная» разметка

Сейчас в Беларуси идет активная работа над проектом новых Правил дорожного движения. Предполагается, что на дорогах появится новый тип разметки в виде сетки.

Об этом изданию «СБ.Беларусь» рассказал Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД.


«Разметку будут наносить на перекрестках, - рассказывает Александр Шевченко. Такая разметка уже есть в России. Она позволит техническим средствам отслеживать нарушения, связанные с неправомерным выездом на перекресток. К примеру, когда образовался затор».
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