В Беларуси на дорогах может появиться «вафельная» разметка
Сейчас в Беларуси идет активная работа над проектом новых Правил дорожного движения. Предполагается, что на дорогах появится новый тип разметки в виде сетки.
Об этом изданию «СБ.Беларусь» рассказал Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД.
«Разметку будут наносить на перекрестках, - рассказывает Александр Шевченко. Такая разметка уже есть в России. Она позволит техническим средствам отслеживать нарушения, связанные с неправомерным выездом на перекресток. К примеру, когда образовался затор».
09:22 28/01/2021
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