Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Представитель ведомства отметил, что сбор персональных данных, которые будут содержаться в биометрических документах, не предполагает подключения к Интернету.





— То есть это закрытая информационная система, в которую входят только сотрудники на основании соответствующих ключей. И только эти сотрудники смогут принять, обработать заявку и направить ее в центр персонализации, — пояснил А. Бегун.





При этом гражданам необходимо внимательно относиться к своим документам и никому их не передавать. В таком случае похитить персональные данные будет невозможно. Не получится и считать чип дистанционно.





По словам начальника департамента, в случае потери ID-карты необходимо будет оперативно заявить об этом в милицию. Там аннулируют цифровую подпись и фактически объявят бланк документа недействительным.





— Тогда гражданин будет защищен от того, что его персональные данные куда-то утекут, — добавил он.





Когда в Беларуси начнут выдавать биометрические документы





Как отметил А. Бегун, необходимая инфраструктура в Беларуси уже создана, завершается комплекс подготовительных мероприятий, и теперь необходимо дождаться подписания Главой государства соответствующего указа. Однако затем предстоят организационно-технические мероприятия, проведение которых будет длиться до трех месяцев.





— Мы должны еще утвердить положение о бланковых документах, направить эти документы во все международные организации, с которыми заключены соответствующие договоры, чтобы за 60 дней провести сертификацию, аттестацию системы защиты информации, решить целый ряд других технических вопросов, — сказал представитель ведомства.



