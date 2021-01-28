Билл Гейтс спрогнозировал пандемию хуже, чем COVID





"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать", - сказал Гейтс.





Он считает, что людям в мире нужно лучше подготовиться на будущее, чтобы быть готовыми к новым вызовам.





Гейтс полагает, что если бы жители земного шара лучше провели подготовку к пандемии коронавируса, то разница была бы существенная. Теперь же COVID является частью жизни, как природные катаклизмы типа торнадо или землетрясения. Правительству же необходимо защищать людей от этих негативных событий, например, результат был бы совсем иным, если бы вовремя пандемии коронавируса подготовка проводилась лучше.





Он подчеркнул, что терпение людей находится на исходе в такой обстановке. Особенно это касается тех, кто живет в стесненных условиях и не может позволить своим детям онлайн-обучение. Гейтс считает, что для того, чтобы нормализовать жизнь, при хорошем раскладе нужен минимум год.





Пандемия коронавируса была объявлена год назад, однако заболеваемость и смертность продолжают расти. Всего в мире COVID-19 заболели уже более 100 миллионов человек, скончались от него более 2 миллионов.



