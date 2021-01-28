В Вильнюсе из-за снегопада обрушился купол

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Манеж в микрорайон Пилайте был открыт в августе 2020 года. Реконструкция этого манежа обошлась в 2,25 млн. евро.

Об этом в среду, 27 января сообщило издание 15 минут.





По словам заммэра города Валдаса Бенскунскаса, основной версией случившегося стала большая "снежная шапка", которая образовалась на куполе из-за трехдневного снегопада. Конструкция не выдержала ее веса, заявил чиновник.





“Сейчас мы оцениваем ущерб. Школа, которой принадлежит манеж, консультировалась с производителем и предприняла профилактические меры, чтобы избежать ущерба. Для этого увеличили давление, повысили температуру, но снега было так много, что профилактические меры не помогли. Хорошо, что манеж был застрахован”, - писал в Facebook Бенкунскас.





Бенскунскас добавил, что высока купола составляет 20 м, и он сделан из пластика. По задумке его создателей, снег с конструкции должен был съезжать вниз самостоятельно, пишет korrespondent.net





Как отмечает портал, обрушившийся футбольный купол был сдан в августе прошлого года, и его строительство обошлось 2 млн. евро. В последнее время из-за ограничений на фоне коронавируса на стадионе тренируются только основная команда вильнюсского футбольного клуба "Жальгириса", но в обычные дни там занимаются сотни детей.





Ранее в Киеве ограничат въезд грузовиков утром в четверг, 28 января. Это связано с ожиданием сильного снегопада.



