Как пишет ТАСС, мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp. Это обновление в среду стало доступно пользователям iOS.





"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например из WhatsApp, Line или KakaoTalk", - говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.





Кроме того, с новым обновлением пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.



