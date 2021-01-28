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Telegram внедряет функцию переноса переписки из WhatsApp и других приложений

Обновление стало доступно пользователям iOS

Как пишет ТАСС, мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp. Это обновление в среду стало доступно пользователям iOS.

"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например из WhatsApp, Line или KakaoTalk", - говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.

Кроме того, с новым обновлением пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.
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