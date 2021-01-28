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Топором по голове и ножевые в шею: по горячим следам раскрыто убийство возле Несвижа

Убийство мужчины в Барановичском районе недалеко от Несвижа раскрыли следователи, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"В результате совместной работы сыщиков районной милиции, областного УВД, следователей и экспертов удалось раскрыть преступление и установить причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

В МВД также отметили скорость раскрытия преступления: труп мужчины был обнаружен в понедельник, 25 января.

Выяснилось, что погибший на протяжении последних семи лет работал в России, домой приезжал изредка (в последний раз 2 января). Возвращение на родину отметил с размахом и в тот же день в состоянии алкогольного опьянения был задержан на улице.

"Протокол на мужчину не повлиял – пьянство в разных компаниях продолжалось еще две недели. В итоге мужчина оказался в одном из домов Несвижского района, где 19 января встретился с 42-летним минчанином", - рассказали следователи.

Минчанин накануне приехал осмотреть родительский дом, куда и позвал нового знакомого продолжить застолье.

Однако посиделки закончились, не успев начаться: хозяин внезапно схватил топор и ударил гостя по голове, а затем – несколько раз ножом в шею и ногу. От полученных травм сельчанин скончался.

"Избавиться от трупа минчанину помог 45-летний сосед, который зашел к нему сразу после убийства. Тело завернули в одеяло, вывезли на машине в Барановичский район и сбросили в кювет у дороги. Вещи и одежду погибшего оставили на остановке общественного транспорта", - рассказали в пресс-службе МВД.

Подельники несколько дней продолжали застолье, после чего минчанин навел порядок в доме и уехал.

Мужчины задержаны. Действиям каждого из них в ближайшее время следователи дадут правовую оценку, пообещали в ведомстве.
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