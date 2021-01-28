Чёрт побери! Скользко! Синоптики предупреждают пешеходов и водителей

Минск

Облачно с прояснениями. Утром небольшой снег (вероятность осадков 60-70 %), днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..-3°C. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер южный, 4-9 м/с.





Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"





Витебск

Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..+1°C. Ветер северный, 4-9 м/с.

Гомель

Преобладание облачной погоды. Временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..+1°C. Ветер северный, 4-9 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..-3°C. Ветер южный, 4-9 м/с.

Могилев

Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..+1°C. Ветер северный, 4-9 м/с.



