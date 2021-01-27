Жену владельца магазина «Мой модны кут» судят за пикетирование

Елену задержали вчера в торговом центре «Московско-Венский», где находится магазин. Сообщалось, что задержание произошло якобы за продажу незарегистрированной символики.





Сегодня выяснилось, что дело в отношении Елены составлено по статье 23.34 КоАП за участие в одиночном пикете возле проезжей части у ТЦ «Московско-Венский» 26 января, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».





На суде свидетель-милиционер утверждал, что Елена пикетировала около 20-30 минут. Суд объявил перерыв, чтобы получить видео, которое докажет, что Есипенок задержали в здании, а не на улице.





Суд продолжится завтра. Есипенок остается на Окрестина.