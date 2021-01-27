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Жену владельца магазина «Мой модны кут» судят за пикетирование

27 января начался суд над Еленой Есипенок, женой владельца магазина «Мой модны кут».


Елену задержали вчера в торговом центре «Московско-Венский», где находится магазин. Сообщалось, что задержание произошло якобы за продажу незарегистрированной символики.

Сегодня выяснилось, что дело в отношении Елены составлено по статье 23.34 КоАП за участие в одиночном пикете возле проезжей части у ТЦ «Московско-Венский» 26 января, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

На суде свидетель-милиционер утверждал, что Елена пикетировала около 20-30 минут. Суд объявил перерыв, чтобы получить видео, которое докажет, что Есипенок задержали в здании, а не на улице.

Суд продолжится завтра. Есипенок остается на Окрестина.
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