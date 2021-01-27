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Стрелки часов Судного дня оставили в 100 секундах от конца света

Стрелки часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы, в этом году не стали переводить. Об этом говорится говорится в релизе проекта в журнале Bulletin of Atomic Scientist, пишет TUT.BY


Напомним, в 2020 году впервые за два года ученые перевели стрелки часов Судного дня на 20 секунд вперед. Так близко к полуночи, символизирующей катастрофу, часы не были никогда. В этом году стрелки остались на отметке 23.58.20.

«Сегодня „Бюллетень ученых-атомщиков“ оставляет время часов Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», — заявила глава издания Рейчел Бронсон.

«Пандемия служит историческим тревожным сигналом, ярким свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, такие как проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата», — подчеркнула Бронсон.

Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков», в число авторов которого входили участники проекта по созданию американской атомной бомбы. Впервые они были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23:53. Ежегодно положение стрелок пересматривается. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и эксперты, среди которых лауреаты Нобелевской премии.

В 1949 году стрелки часов сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после того, как Советский Союз провел испытания ядерного оружия. В 2019 и 2018 годах время на часах Судного дня было установлено на отметке 23.58, как и в 1953 году, в год испытания водородной бомбы в СССР. Дальше всего от полуночи, в 17 минутах, стрелки были в 1991 году.
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