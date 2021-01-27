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Археологи нашли в Испании хрустальный кинжал возрастом пять тысяч лет

Кинжал обнаружили в одной из восьми мегалитических гробниц.

Лезвие кинжала было изготовлено из горного хрусталя
© Новое Время

Археологи обнаружили внутри древней гробницы недалеко от Севильи останки нескольких человек, а также кинжал из горного хрусталя. Как сообщает «Новое время», кинжал датируется не менее 3000 годом до нашей эры.

По словам исследователей, это делает его «наиболее технически сложным и эстетически впечатляющим артефактом материальной культуры горного хрусталя, когда-либо обнаруженным в Иберии».

Доисторические люди в Европе изготавливали большую часть своих инструментов из кремния. Орудия, изготовленные из хрусталя, были менее распространены, но, тем не менее, техника их изготовления появилась в некоторых регионах Европы в конце третьего тысячелетия до нашей эры.

Орудия из горного хрусталя было тяжелее изготовить, а сырья было не так много, как осадочных пород. Тем не менее, древние люди, вероятно, дорожили ими из-за особого символического значения.

Обнаруженный кинжал длиной 21,6 сантиметра был найден в одной из мегалитических гробниц в Валенсине-де-Консепасьон. Это большое мегалитическое сооружение с коридором длиной 39 метров, ведущим в главную камеру диаметром 4,75 метра, откуда через узкий коридор можно попасть во вторую камеру.

Археологи нашли останки минимум 25 человек, многочисленные погребальные принадлежности, одежду, украшенную янтарными бусинами, и множество кремниевых наконечников стрел, фрагменты золотых лезвий и предметы из слоновой кости.

Наконечники стрел, клинок и кинжал ученые обнаружили в задней части главного зала, других предметов в остальной части камеры обнаружено не было. Исследователи считают, что такое расположение «предполагает подношение, наподобие тем, которые были найдены в основном коридоре».

Недалеко от этого места нет источников кварца, который использовался в кинжале, что позволяет предположить, что материалы были получены издалека. Исследователи говорят, что это еще одна причина, по которой эти хрустальные кинжалы и наконечники стрел, возможно, принадлежали элите и имели двойное значение.

«С одной стороны, он имел социальное значение из-за экзотики материала и того факта, что его преобразование требовало очень специфических навыков и, вероятно, некоторой степени технической специализации. Вероятно, они представляют собой погребальную атрибутику, доступную только элите того времени. С другой стороны, горный хрусталь, должно быть, имел символическое значение. В литературе приводятся примеры обществ, в которых горный хрусталь и кварц в качестве сырья символизируют жизненную силу, магические силы и связь с предками», — заявили ученые.
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