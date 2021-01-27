+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В Бресте КГК проводит осмотр в культурном пространстве «КХ»

В Бресте сотрудники КГК проводят осмотр в культурном пространстве «КХ», сообщает городской журнал «Бинокль».

Фото: «Бинокль»

Перед этим инспекторы Департамента финансовых расследований провели осмотр дома у руководителя пространства Оксаны Гайко.

Напомним, 26 января у издателя городского журнала «Бинокль» в квартире прошел осмотр в рамках проверки о неуплате налогов в крупном размере. Изъяли ноутбуки, флешки, телефоны и печати. Также осмотр был в квартире директора «Бинокля». После изъяли документы и технику в офисе компании супруга издателя. Проверка проводится в отношении сразу нескольких юрлиц, связанных с семьей. Изъяты документы за несколько лет, ноутбуки, печати, блокноты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]