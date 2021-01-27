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На брестчанина-лукашиста, который ударил медика, завели уголовное дело

История 55-летнего пациента брестской больницы, ударившего медика, получила продолжение, он стал фигурантом уголовного дела.

"Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за хулиганство", - сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Резонансный инцидент произошел 5 января. В милицию сообщили о лежащем в снегу мужчине, который, по-видимому, пьян. На место отправили скорую.

Мужчина, по словам медиков, ехать в больницу не хотел, в дороге вел себя некорректно.

"В дороге между пациентом и бригадой завязался конфликт по поводу политических взглядов. По приезду брестчанин на улице ударил сначала одного врача, а в холле – другого", - говорится в сообщении брестской милиции.

Ударивший медика мужчина заявлял, что поддерживает действующую власть. Ранее он работал водителем школьного автобуса, но после инцидента был уволен.
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