



Виктора Царикевича. Его обвинили по ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство и злостное хулиганство) и 369 (публичное оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса, передает Суд Мостовского района Гродненской области 27 января вынес приговор по уголовному делу противЕго обвинили по ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство и злостное хулиганство) и 369 (публичное оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса, передает spring96.org





За проведение серий "циничных" акций в сентябре-октябре: раскрашивание остановок в Мостовском районе, нанесении на деревьях БЧБ-флагов, развешивании на них чучел в милицейской форме и размещении табличек в виде ритуальных надгробий, а также гроба с чучелом в форме сотрудника милиции Виктора Царикевича лишили свободы сроком на один год в колонии общего режима.





Кроме этого, у мужчины конфисковали машину. Дело рассматривал председатель суда Мостовского района Виталий Синило. Рассказываем, что известно по этому делу.





Процесс проходил фактически в закрытом режиме, поэтому его подробности — неизвестны. На первый процесс не пустили даже в здание суда правозащитника "Весны" Александра Войтешика, который планировал жизнеобеспечивать мониторинг суда. Причина-эпидемиологическая ситуация в связи с СОVID-19.





В чем обвинили мужчину?

Согласно материалам дела, Виктор Царикевич в августе прошлого года разместил в одном из телеграм-чатов «неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий» под фотографией председателя Мостовского райисполкома Юрия Валеватого. Его действия квалифицировали по ст. 369 Уголовного кодекса (публичное оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса. Санкция этой нормы не предусматривает лишение свободы.





Также согласно обвинению, Виктор Царикевич в сентябре-октябре провел целую серию акций, которые, по мнению прокуратуры, «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом»:





- нанес бело-красно-белые линии на дороге вблизи деревень Савинка, Заполье и агрогородка Дубно Мостовского района;





- «повесил чучела в милицейской форме и учинил надписи» под навесами остановок «Микелевщина», «Дубно» и «Черлена»;





- в лесу между городом Мосты и агрогородком Мосты Правые нарисовал на 33 деревьях БЧБ-флаги, в поле расставил таблички в виде ритуальных надгробий «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а рядом с табличками поставил гроб с чучелом в форме сотрудника милиции.





Эти действия были квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство и злостное хулиганство). Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы до шести лет.





Судья Синило назначил жителю Мостов наказание — лишение свободы сроком на один год в колонии общего режима.





Также по приговору суда у Царикевича конфискуют его автомобиль. Вероятно, как средство совершения преступления по ст. 339 Уголовного кодекса.