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Как знакомо: к жене Навального пришли с обыском. Причина - коронавирус

Обыск проходит в квартире оппозиционера Алексея Навального, сообщил директор ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов. Также с обыском пришли в квартиру к Юлии Навальной.

   
Как уточнил Жданов, следственные действия проходят в рамках дела ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный (брат политика.— “Ъ”)»,— написал в Twitter Иван Жданов. 

Сам Алексей Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина» из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

В квартире, где сейчас находится Юлия Навальная, сотрудники правоохранительных органов выламывают дверь.


По информации Telegram-канала Baza, в рамках дела по ст. 236 УК РФ следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК, в том числе у юриста организации Любови Соболь. 

Наказание по ст. 236 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет за действия, которые привели к массовому заболеванию, пять лет — за смерть одного человека, семь лет — при смерти двух и более лиц.

Также обыски начались в студии «Навальный Live». Об этом сообщила Любовь Соболь. «Я сейчас внутри студии»,— написала юрист в Twitter. Также с обысками пришли в ФБК.

Как ранее сообщило МВД, дело по ст. 236 УК РФ было возбуждено после того, как на акцию 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус и нарушившие тем самым режим самоизоляции. 

Кто является фигурантами уголовного дела, в ведомстве не уточняли. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19.

Акции с требованием отменить арест Алексея Навального прошли 23 января почти в 200 российских городах. За день протестов по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек. 

СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело.
Источник: kommersant.ru
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