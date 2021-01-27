Беларусский фильм "Озеро радости" попал в лонглист премии "Оскар"
Фильм "Озеро радости", снятый по отрывку из одноименного романа беларусского писателя Виктора Мартиновича, попал в лонглист кинопремии "Оскар".
Об этом сообщил главный режиссер картины Алексей Полуян на своей странице в Facebook.
Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.
Получасовой фильм «Озеро радости» вышел в прокат в 2019 году. Лента создана по одноименному произведению Виктора Мартиновича, ставшему бестселлером в 2018 году.
Мировая премьера картины прошла на международном кинофестивале в Клермон-Ферране в феврале 2019 г.
Фильм «Озеро радости» – экранизация части книги Мартиновича, рассказывает о девятилетней Ясе, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери. Яся начинает строить свою новую жизнь после того, как отец отвозит ее в интернат.
В роли Яси снялась девятилетняя воспитанница могилевской SOS-Детской деревни Анастасия Пляц.
16:29 27/01/2021
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