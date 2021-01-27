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В некоторых регионах «Ларс» превзошел печально известный «Хавьер» 2013 года

В частности, такая ситуация в Столинском районе.

В некоторых регионах «Ларс» превзошел печально известный «Хавьер» 2013 года
Polese.by
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Визит «Ларса» на Столинщину обошёлся её жителям отсутствием электричества, а в связи с этим местами -- тепла и воды.

Основная причина аварий на линиях электропередач – обрывы из-за сильных порывов ветра и налипания снега. Повреждены 14 участков высоковольтных линий, на контроле около 90 заявок от населения по линиям 0,4 кВ.

Девяти местным бригадам энергетиков помогали ликвидировать последствия стихии четыре бригады из Гомельской области и три бригады из Пинска.

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На животноводческих фермах района производственный процесс – в основном это дойка коров – не был нарушен. Но работы проводились за счёт автономных источников питания.

Стационары медучреждений функционируют без сбоев.

Некоторые школы и детские садики сегодня не принимают детей из-за того, что еще в процессе наладка электрообеспечения, пишет местная районка Навіны Палесся.

Дорожные службы работают, можно сказать, в круглосуточном режиме по расчистке основных автомобильных трасс, улиц. Привлекалась техника и других организаций района.

Отмечается, что по своей силе «Ларс» превзошёл всем печально известный «Хавьер» 2013 года.
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