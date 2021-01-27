«Я отдал 8,5 лет службе в пограничных органах. Мне нравилось то, чем я занимался.





Всё изменилось в августе. Я был наблюдателем на одном из избирательных участков. Система была построена таким образом, чтобы «не свои» люди не могли наблюдать за ходом голосования.





До того, как повесили первый протокол, я был «свой». Реальная цифра расходилась с той, что была в протоколе, на несколько десятков человек. Разумеется, я не промолчал об этом. Принялись писать жалобу. Через 2 минуты мне позвонил мой начальник. Через 15 он уже был там. Дальше всё было как в сериале по НТВ.





В один миг я стал «продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа». Пострадали близкие, друзья. А ещё близкие моих коллег и солдат.









Я не мог пойти на сделку с совестью и на вопрос одного из молодых парней в зелёной форме о происходящем в стране ответил честно, без прекрас: рассказал о правовом дефолте, о бесчинствах людей в форме, о чрезмерном применении силы, о фальсификациях.





Следующие полгода прошли в томительном ожидании увольнения и подготовке к этому событию. Я знал, что рано или поздно это произойдёт.





Увольняли меня просто смешно и нелепо: перевели в Минск и объявили 5 дисциплинарных взысканий за две недели. И это после 23-х поощрений





Ни о чем не жалею.



