



Эйсмонт опубликовала в инстаграм эмоциональный пост:





"Мы, конечно, за последний год столкнулись с таким потоком лжи, что еще недавно такое трудно было даже представить. Не гнушались ничем, вплоть до прямой фальсификации. Но всему должна быть мера.





Сегодня я хочу заявить — 11 ноября 2020 года я была в прямом эфире Панорамы (тому тысячу подтверждений, при желании сможет найти каждый) и не могла физически принимать участие ни в каких акциях.





Мне это доказать — просто элементарно, но что делать другим людям, в отношении которых также нагло сфальсифицированы сведенья. Можно было бы пойти в суд. Но кого судить? Сидящих в Польше предателей?





Для тех, кто не слышит с первого раза — в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен. И сейчас уже прекрасно понятно (убеждена, не только мне) каким образом готовятся подобные «расследования»", - цитирует Эйсмонт the-village.me



