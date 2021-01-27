В Новой Боровой «фанаты госсимволики» лепят на стёкла жителей официальные флаги, сообщает @motolkohelp , публикуя видео.





скриншот видео





Как полагают читатели канала, такая форма выдается военным, в частности, наиболее вероятно, что это курсанты военной академии или солдаты части 3214