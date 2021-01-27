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Очередной маразм: какие-то "зеленые человечки" приехали в Новую Боровую и клеят на окна домов госсимволику

А по приезду решили сфоткаться со знаком на въезде в Новую Боровую.

В Новой Боровой «фанаты госсимволики» лепят на стёкла жителей официальные флаги, сообщает @motolkohelp, публикуя видео.

скриншот видео

Как полагают читатели канала, такая форма выдается военным, в частности, наиболее вероятно, что это курсанты военной академии или солдаты части 3214
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