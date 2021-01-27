Беларусь и Россия возобновляют авиасообщение













Результаты ПЦР-исследований необходимо будет загрузить в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".





Ранее Россия принимала авиарейсы из Беларуси только через аэропорт Домодедово, теперь белорусам будут доступны 20 пунктов воздушного пропуска РФ.





Распоряжение будет действовать с 1 февраля до 1 марта 2021 года. Аналогичные меры распространяются на граждан Армении.





"Путешествую без COVID-19" - приложение, которое находит ближайшие медицинские учреждения, в которых можно сдать анализ на коронавирус перед путешествием. В базе данных приложения - лаборатории стран ЕврАзЭС.





После того, как человек сдаст ПЦР-тест, результаты исследований будут загружены в "Путешествую без COVID-19" в виде QR-кода. При пересечение границы достаточно будет лишь просканировать этот код.



