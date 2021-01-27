Беларусь и Россия возобновляют авиасообщение
Граждане Беларуси смогут летать в Россию при наличии отрицательных тестов на коронавирус, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом интернет-портале РФ.
Результаты ПЦР-исследований необходимо будет загрузить в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
Ранее Россия принимала авиарейсы из Беларуси только через аэропорт Домодедово, теперь белорусам будут доступны 20 пунктов воздушного пропуска РФ.
Распоряжение будет действовать с 1 февраля до 1 марта 2021 года. Аналогичные меры распространяются на граждан Армении.
"Путешествую без COVID-19" - приложение, которое находит ближайшие медицинские учреждения, в которых можно сдать анализ на коронавирус перед путешествием. В базе данных приложения - лаборатории стран ЕврАзЭС.
После того, как человек сдаст ПЦР-тест, результаты исследований будут загружены в "Путешествую без COVID-19" в виде QR-кода. При пересечение границы достаточно будет лишь просканировать этот код.
11:53 27/01/2021
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