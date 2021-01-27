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BYPOL назвал имена всех причастных к смерти Романа Бондаренко

BYPOL провел предварительную проверку по факту смерти Романа Бондаренко и назвал имена причастных к его смерти - в списке 13 фамилий.

BYPOL назвал имена всех причастных к смерти Романа Бондаренко
По итогам проверки BYPOL заявляет, что Роман Бондаренко был жестоко и бесчеловечно избит до поступления в Центральное РУВД Минска.

Инициатива также заявляет, что выявила лиц,”действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и проведения предварительного расследования по уголовному делу".

Среди них Дмитрий Басков, Дмитрий Шакута, Наталья Эйсмонт и еще 10 фамилий.

Напомним, Роман Бондаренко был жестоко избит на площади Перемен 12 ноября 2020 года, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Он умер не приходя в сознание 13 ноября.

Уголовное дело по факту его смерти не заведено до сих пор.

Зато уже готовят к суду дела журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога БСМП Артема Сорокина, которые наперекор официальной версии сообщили, что Роман Бондаренко был трезв во время поступления в больницу.

Назначена дата суда и по делу журналисток "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые освящали брутальную зачистку площади Перемен во время акции в память о Романе Бондаренко. 

Дело начнут рассматривать в суде Фрунзенского района Минска 9 февраля.
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