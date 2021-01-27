Виктор Борушко обвинили в "причинении тяжкого телесного повреждения омоновцу" (пункт 5 части 2 статьи 147 УК). Борушко рассказывал, что после задержания его жестоко избили и изнасиловали дубинкой.





"Потерпевший" давал показания в маске и под вымышленным именем, а обвиняемый настаивал, что из-за травмы не мог ударить силовика левой ногой, как утверждает следствие. Несмотря на это, судья Марина Запасник приговорила Борушко к пяти годам колонии усиленного режима. Именно такого наказания просил для него прокурор Александр Романович.





Согласно обвинению, 18 октября 2020 года Виктор Борушко участвовал в протестной акции на Партизанском проспекте. Когда омоновцы попытались его задержать, Борушко оказал сопротивление и ударил одного из них «телом в тело и ногой в ногу». Из-за этого омоновец, фигурирующий в деле как "Илья Волохов", получил перелом большой берцовой кости правой ноги. Судмедэкспертиза заключила, что это повреждение относится к категории тяжких.





У самого Борушко — другая версия событий. По его словам, он возвращался домой с воскресного марша. В районе завода «Мотовело» на Партизанском проспекте мужчина увидел силовиков и, испугавшись, «начал убегать». Вскоре он почувствовал, что кто-то сделал ему подсечку «справа сзади». От этого он упал на спину и «увидел берец силовика». Милиционеры подняли Борушко за руки и отвели в автозак, где в трехместный стакан затолкали шестерых.





Через некоторое время автозак тронулся, но вскоре остановился: силовики искали среди задержанных человека в синей куртке.





«Позже меня опознавали по синей куртке еще шесть раз. Потом меня пометили — лоб, руки и байку разрисовали красной краской из баллончика», — вспоминал в суде Борушко.





В Ленинском РУВД, куда привезли задержанного, его «отвели на допрос» в помещение, «похожее на душевую». «Сказали, что у них есть видео моих ударов в отношении милиционера. Я попросил адвоката. Спросили на камеру имя и фамилию, есть ли вопросы и претензии к сотрудникам милиции. Ответил, что нет», — рассказывал подсудимый.





Далее, по утверждению Борушко, в помещение зашел мужчина в маске, а ему самому надели на голову мешок.





«Били, дубинку в жопу засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить», — настаивал он.





Заявления на силовиков Борушко не писал — не видел в этом смысла: ни одного уголовного дела о мили ском насилии с августа так и не возбудили.





Выступившая в суде свидетельница Светлана Романова подтвердила, что «Иван Волохов» упал на обвиняемого сверху, сделав ему подсечку правой ногой. По ее словам, это напоминало подсечку в американском футболе. Сам Борушко не исключает, что нога сотрудника ОМОНа была повреждена при этом столкновении.





По версии «Ивана Волохова», который давал показания в суде в балаклаве, 18 октября, пытаясь задержать Борушко, он побежал ему навстречу и получил удар левой ногой по правой ноге, при этом почувствовав сильную боль. Потерпевший утверждал, что подсудимый ударил его специально.





согласно материалам дела, при опросе в больнице «Волохов» пояснил, что причиной травмы было столкновение. В суде омоновец отказался от этих слов. Издание Naviny отмечает, что,





После случившегося «Волохов» «три месяца провел на больничном», переживая «за друзей и товарищей, которые работали».





Коллега «Волохова» — также под вымышленным именем и в балаклаве — подтвердил его слова про удар ногой.





Когда брат обвиняемого Николай Борушко узнал, что Виктор стал фигурантом уголовного дела, он начал разыскать видео задержания: расклеил объявления на подъездах в районе велозавода и попросил помощи в соцсетях.





Отсмотрев «тысячи часов видео», Николай нашел четырехсекундный фрагмент съемки, который судья согласилась приобщить к делу и просмотреть на заседании. По словам Николая Борушко, на записи видно, что подсечку брату делает другой омоновец. У Виктора подворачивается нога, и лишь после этого происходит столкновение с «Волоховым».





В последнем слове обвиняемый подчеркнул, что его «воспитание, принципы, взгляды и ценности не позволяют причинить какой-либо вред ни одному человеку, независимо от его профессии, вероисповедания, гражданскому или сотруднику силовых структур».





Тем не менее, несмотря на очевидные факты невиновности подсудимого так называемая судья Марина Запасник назначила Виктору Борушко 5 лет колонии строго режима, как того требовал прокурор