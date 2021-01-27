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Не мудрствуя лукаво: как Минздрав делает красивую статистику по COVID-19

Такое за Минздравом замечалось и раньше: меньше тестов - меньше заболевших.

Накануне по официальной весрии Минздрава в Беларуси впервые за три месяца якобы было выявлено меньше 900 заболевших коронавирусом, за день до этого их было больше 1200, а за два и вовсе около 2000.

На странную статистику и ее неправдоподобность сразу обратил внимание телеграм-канал Белые халаты. Канал сравнил заболеваемость в Беларуси со странами с сопоставимым количеством населения - Чехией и Израилем. Там оказалась в разы больше. И это при жестком карантине и почти трети уже привитых граждан в Израиле.

В чем же дело? Оказалось, что ларчик просто открывался. В последние дни в Беларуси резко снизилось количество тестов на COVID-19. 

А нет тестов - нет и больных, констатирует факт телеграм-канал блогера Малишевского Антижурналист
"Белорусский партизан"
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