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Мир содрогнулся: Amnesty International призвала расследовать пытки в Беларуси

В новом докладе правозащитников говорится о необходимости задействовать механизмы международного правосудия

Правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия») выпустила новый доклад, демонстрирующий, как белорусские власти «используют систему правосудия для преследования жертв пыток, а не виновных в их применении, в рамках широкомасштабного и жестокого подавления протестного движения».

Amnesty International назвала попытки добиться правосудия внутри Беларуси «безнадежными» и призвала международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения правосудия для жертв и привлечения к ответственности виновных.


Хотя официальный Минск, как указывается в докладе, признал, что с начала демонстраций в августе 2020 года было подано более 900 жалоб на злоупотребления со стороны милиции, в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела. При этом были возбуждены сотни уголовных дел в отношении мирных демонстрантов, многие из которых стали жертвами пыток и жестокого обращения.

«С начала послевыборных протестов в Беларуси правозащитные группы собрали доказательства пыток сотен мирных демонстрантов и задокументировали гибель по меньшей мере четырёх человек. Мы неоднократно призывали власти провести реальные расследования, чтобы привлечь виновных к ответственности, но на это мало надежды, так как система не только гарантирует анонимность милиции, но и поощряет запугивание и дальнейшее насилие в отношении жертв и свидетелей», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Как отмечается в докладе Amnesty International, вместо того чтобы обеспечить преследование лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, Генпрокуратура Беларуси 28 октября 2020 года сообщила, что в отношении протестующих возбуждено 657 уголовных дел, причем более 200 человек уже обвиняются в массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции. Организации гражданского общества задокументировали десятки дел против мирных демонстрантов, возбужденных по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям.


Беларусь обязана, подчеркивают правозащитники, в соответствии с международным правом защищать права человека, всех лиц, находящихся на ёе территории, включая обеспечение абсолютного запрета пыток, проведение расследования и наказание виновных.

«Беспрецедентные масштабы продолжающихся нарушений прав человека и полная безнаказанность виновных внутри страны требуют принятия или создания международных механизмов расследования и судебного преследования, – заявила Мари Стразерс. – Международное сообщество не может оставаться в стороне».
Русская служба Голоса Америки
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